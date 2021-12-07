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Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı - Son Dakika

Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı

07.12.2021 14:51

Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, iki yıldır hem Türkiye'nin hem de dünyanın zorlu bir salgın dönemi geçirdiğini belirterek, "Bu süreç içinde patent sektörü pozitif ayrıştı, her yıl ivmeli şekilde, daha fazla yüksek sayıda ve daha iyi kalitede patentler karşımıza çıkıyor.

Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, iki yıldır hem Türkiye'nin hem de dünyanın zorlu bir salgın dönemi geçirdiğini belirterek, "Bu süreç içinde patent sektörü pozitif ayrıştı, her yıl ivmeli şekilde, daha fazla yüksek sayıda ve daha iyi kalitede patentler karşımıza çıkıyor." dedi.

Dış Patent, her yıl Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlenen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kapsamında "İçimdeki Çocuk" projesi ile yılın sosyal sorumluluk projesi ödülünü almaya hak kazandı.

İhsan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır hem Türkiye'nin hem de dünyanın zorlu bir salgın dönemi geçirdiğini belirterek, bu süreç içinde patent sektörünün pozitif ayrıştığını, her yıl ivmeli şekilde, daha fazla yüksek sayıda ve daha iyi kalitede patentlerin karşılarına çıktığını ifade etti.

Üniversitelerin özellikle teknoloji transfer ofislerinin aynı zamanda araştırma ve geliştirme merkezlerinin patent sektörünün gelişimine çok büyük etkisinin olduğunu belirten Karaca, "Tabii bunlara destek veren devletin teşvikleri de önemli bir motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, Ar-Ge merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri, aynı zamanda üniversitelerin katkısının önemine dikkati çekerek, "Bunlardaki bilinçlendirme de bence bizim gibi vekillerin ve vekil ofislerinin bence görevi var aslında rolünden çok daha fazla görevi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman üniversitelerle teknoloji transfer ofisleriyle veya Ar-Ge merkezleriyle bağlantılarını hiç koparmadıklarını aktaran Karaca, "Sürekli yan yanayız. Hep bir iletişim halindeyiz. Öncelikle farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Ardından daha üst düzeyde, daha ileri seviyede teknik eğitimlerle de patent konusundaki gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Bu da tabii sonuçlara yansıyor." açıklamasını yaptı.

Karaca, Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kapsamında Dış Patent'in sosyal sorumluluk alanında aldığı ödüle ilişkin şu ifadeleri aktardı:

"Gerçekten çok heyecanlandığımız, çok da onur duyduğumuz bir ödül alacağız. Ödül töreninde biz sosyal sorumluluk projesi dalında ödüle layık görüldük. Çok önemli bir üniversitenin, çok önemli bir eğitim kurumunun, özellikle bu ödülü vermesi bizi daha da fazla heyecanlandırıyor. Tüylerimizi diken diken yapıyor. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz bu tür sosyal sorumluluk projelerine."

"İçimizde birer çocuk barındırıyoruz ve bu çocukların da beslenmesi gerekiyor"

Projenin destekçilerinden Prof. Dr. İsmail Koçak da engelli çocukların tedavisi dışında onların hayata adaptasyonun çok önemli olduğuna işaret ederek, onların sosyal ortamla bütünleşmeleri ve kendilerini sosyal ortamın bir parçası olarak hissetmeleri için birçok yöntemin olduğunu ifade etti.

Bu yöntemlerden bazılarının müzik, sanat ve resim olduğunu aktaran Koçak, "Her şey sadece bilgi değil. Dolayısıyla çocuklarımızın sosyal dünyaya adaptasyonları engelli ya da engelsiz olsun müzik yoluyla da yapılabiliyor. Biz de genellikle bu konu üzerine çalışıyoruz." şeklinde konuştu

Koçak, çocukların içindeki duygularını, içindeki yaratıcılıklarını çıkaracak her türlü yapılanma ve yapının kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, "Fakat burada bir detay var. Erişkin olan bizler de aynı zamanda birer çocuğuz." dedi.

İçimizde birer çocuk barındırdığımızı ve bu çocukların da beslenmesi gerektiğine dikkati çeken Koçak, "Hayatımızda yaşadığımız birçok problemin sebebi içimizdeki çocukların yara almış olması. Dolayısıyla 'İçimdeki Çocuk' projesi böyle kapsamlı bir projedir. Sadece küçük çocuklar değil aynı zamanda erişkinleri de içeren bir çeşit projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Patent Kurumsal İletişim Müdürü İpek İpek ise Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kapsamında sosyal sorumluluk projesi ödülü aldıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Projemiz kapsamında spastik engelli çocuklarımızın söyleyebileceği kelimelerden oluşan özel bir şarkı yazdık ve çocuklarımız şarkıyı dinledikleri zaman duydukları anda telaffuz ederek şarkımıza eşlik edebildiler ki bu bizim için çok büyük bir başarı. İlerleyen süreçlerde de onların kendilerinin yazmış olduğu şarkıların aranjelerini yapıp sizlerle buluşturmak en büyük amacımız. Bunun için çalışmalarımız devam edecek."

Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı
Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı
Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı
Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı

Araştırma Geliştirme, İş Dünyası, Türkiye, Patent, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patent sektörü salgın döneminde pozitif ayrıştı - Son Dakika


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