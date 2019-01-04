Patent Uygulamaları Toplantısı Tasarımın Merkezi Getham'da Yapıldı

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'da "Avrupa Birliği Türkiye Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Patent Uygulamaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'da "Avrupa Birliği Türkiye Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Patent Uygulamaları Toplantısı" gerçekleştirildi.



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi "Gaziantep AB Bilgi Merkezi" GETHAM işbirliğinde "AB Türkiye Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Patent Uygulamaları" toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı" tarafından desteklenip, GTO ve KOSGEB Gaziantep işbirliğinde faaliyete geçirilen GETHAM'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, sürdürülebilir sağlıklı bir ekonomik büyüme için değer yaratmanın önemine dikkat çekerek, GTO'nun hayata geçirdiği projelerle üyelerinin bu alandaki vizyonlarını geliştirmeye ve danışmanlık desteği verdiklerini ifade etti.



GETHAM Genel Müdürü Onur Akar da merkez faaliyetlerini anlatan sunumunun ardından katılımcıları GETHAM'da kısa bir tanıtım turuna çıkartarak birimler, yürütülen çalışmalar ve merkezin sahip olduğu teknolojik altyapı hakkında bilgilendirme yaptı.



Düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Marka Patent Avukatı Filiz Oğuz, patent uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - GAZİANTEP

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