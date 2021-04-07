Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi - Son Dakika

Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi

07.04.2021 10:03
Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi, System.String[]

Patent ve marka vekilliğine yönelik sınav ve sicil işlemleri ile meslek kuralları ve disiplin uygulamalarına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Patent ve marka vekilliğine yönelik sınav ve sicil işlemleri ile meslek kuralları ve disiplin uygulamalarına ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) "Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek kişilerin patent veya marka vekilliği yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, fiil ehliyetine sahip bulunması, lisans mezuniyeti, Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olması gibi şartları taşıması gerekecek.

Tüzel kişi patent veya marka vekilliği için, kuruluşun limitet veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması ve tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunlu olacak.

Patent veya marka vekilliği yeterlik sınavları, iki yılda bir ayrı ayrı yapılacak. Belirlenen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava başvurabilecek.

Genel yeterlik sınavından en az 60 gün önce, başvuru şartları, yeri, yöntemi, başvuruda istenecek belgeler, sınav başvuru ücreti, son başvuru ile sınav tarihi, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilecek. Bu sınavda başarılı olan adaylar mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak.

Çoktan seçmeli test olarak yapılacak genel yeterlik sınavında en az 70 puan alan aday başarılı kabul edilecek. Mesleki yeterlilik sınavı ise yazılı olarak gerçekleştirilecek.

Genel yeterlik sınavında başarılı olup mesleki yeterlik sınavında başarısız olan aday bir sonraki dönemde yapılacak ilk sınavda mesleki yeterlilik sınavına doğrudan katılabilecek.

Sicile kayıt

Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri sicillerine kaydolmaları gerekiyor. Sicile kaydolmak için belirlenen belgelerle TÜRKPATENT'in elektronik sistemi üzerinden başvuru yapılacak.

Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenecek.

Vekillerin, yönetmelikle belirlenen disiplin hükümlerine ve meslek kurallarına uymaları gerekecek.

Vekillik meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlarla vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında, uyarma, kınama, geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma ve vekillikten çıkarma gibi disiplin cezaları uygulanacak.

Öte yandan, konuya ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik ile Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Daha önce, sicile kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecek.

Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri sicillerine kayıtlı olup, vekillik yetkisini başka bir gerçek kişi yanında çalışarak kullanan vekilin, bağlı olunan vergi dairesinden en fazla 3 ay önce alınmış, konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belgeyi 6 ay içinde TÜRKPATENT'e sunması gerekecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Patent, Gazete, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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