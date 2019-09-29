Son Dakika Haberleri: "Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım çalışan çocuklarla olacak"
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"Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım çalışan çocuklarla olacak"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak." değerlendirmesi yaptı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Adıyaman'daki Bilim Sanat Merkezinin (BİLSEM) tasarım beceri atölyesinde öğrencilerle çekilmiş bir fotoğrafı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak. Ofisimiz kuruldu, yetkili eğitimleri tamam, sıra öğretmen eğitiminde. Hedeflediğimiz takvimde planladığımız noktadayız." ifadelerine yer verdi.

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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