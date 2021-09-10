Üye Girişi
Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu - Son Dakika

Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu

10.09.2021 00:57
Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu, System.String[]

Denizli'nin patente sahip 9 asırlık özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye uçtu.

Denizli'nin patente sahip 9 asırlık özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye uçtu. 'Denizli Dolapçısı' olarak tescillenen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan oyuncu ırk güvercinler 60 kilometre uçtukları 3. ve son etabı başarıyla tamamlayarak sahiplerine, kupa, madalya, altın ve para ödülü kazandırdı.

Dünyadaki ender güvercin ırklarından biri olan ve yaklaşık 6 yıl önce tescillenen 'Denizli Dolapçısı' isimli oyuncu güvercin türünü besleyenler arasında yer alan Sarayköy Güvercin Severler Derneği Yönetimi hem bu ırkı özelliklerini korumak hem de üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek amacıyla 4 yıldır sürdürdüğü yarışmaların 2021 yılı yarışmalarını tamamladı. 1200'lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda yetiştirildiği ifade edilen güvercin ırkını beslemeye devam eden ve Denizli Dolapçısı' ismi ile bu ırkı tescilleyen Denizlili güvercin severler aralarında rekabete girdikleri yarışmaları tamamladı. Dernekleri aracılığıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri ırkı geliştirme ve gelecek nesillere taşıma amaçlı yarışmaları tamamlayan dernek üyeleri hem ödül töreni hem de eylül ayının ilk güvercin mezatını gerçekleştirerek kış sezonunu açtı.

Denizli başta olmak üzere Aydın ve çevre ilçelerden gelen birçok davetlinin katıldığı Sarayköy Güvercin Severler Derneği'nde düzenlenen ödül töreninde Nazilli-Sarayköy arasındaki 60 kilometre mesafenin geçildiği "2021 Yavru Dolapçı Salım" yarışmasında Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan'ın Dolapçı Güvercini birinci oldu. Yarışmada Süleyman Dinç ikincilik, İsmail Sarıkaya üçüncülük, Murat Çapalı dördüncülük, Rakip Kargılı'da beşincilik aldı. Süleyman Civan'ın gart güvercini de diğer yarışmada birinci gelerek sahibine çift kupa kazandırdı.

Kupa yarışları üç etapta düzenlendi

Patentli güvercin ırklarının yarışmalarla daha da geliştiğini ifade eden Sarayköy Güvercin Severler Derneği Başkanı Başkan Çapalı, "Amacımız; Denizli'ye has patentli güvercinlerimizin zekalarını, ırklarını geliştirmek ve gelecek nesillere ırklarını bozulmadan aktarmak. Dünyada eşi benzeri olmayan bu ırkımız oyunu, rengi ve zekası ile diğer güvercinlerden ayrılmaktadır. Son dört yıldır yavru ve kart dediğimiz iki ayrı salım yarışması yapıyoruz. Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sarayköy'de güvercin besleyen hobicilerin dostluğunu her geçen gün daha da güçlendiren bu tür etkinliklere katılım her yıl artmaktadır. Yerel bir ırk olan Denizli Dolapçısının kalitesini artırmaya ve neslinin saflığını korumaya yönelik faaliyetlerimiz 2022 yılında da devam edecek" dedi.

Öğrencileri ile yetiştirdi, çifte kupa kazandı

"2021 Yavru Dolapçı Salım" yarışmasında hem yavru hem de gart yarışmalarında birinci gelerek 2 kupa birden kazanan Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan, "Yaklaşık 20 yıldır güvercin besliyorum ama son 3 yıldır görev yaptığım okulumda öğrencilerimle birlikte dolapçı ırkını yetiştiriyoruz. Okulumuzda beden eğitimi alanında kazandığımız kupaların yanısıra güvercinlerde de kupa kazanmış olduk. Öğrencilerime hayvan sevgisi aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Genç nesillere bu sevdada aslında çok güzel şeyler edinmelerini sağlıyoruz" dedi.

Etkinlikte Eylül ayının ilk güvercin satışı mezatı da gerçekleştirilirken yarışmalarda emeği geçen hakemlere ve dereceye giren güvercinlerin sahiplerine törenle kupa ve ödülleri verildi. Yarışmada birinci gelen güvercinini derneğe hediye eden Süleyman Civan büyük takdir topladı. - DENİZLİ

Sarayköy, Denizli, Eylül, Aydın, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı 00:47 Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu 00:18 Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu 00:10 Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın 22:19 Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 19:55 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü 19:34 Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu         
00:29
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi         
00:11
İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
23:41
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı         
21:36
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 02:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement