PATHUM THANİ - Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı binlerce ışıkla donatıldı - Son Dakika
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PATHUM THANİ - Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı binlerce ışıkla donatıldı

14.07.2022 14:01

Dünyanın en ihtişamlı Budist yapılarından biri olan Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı, Budizmin önemli günlerinden Asanha Bucha dolayısıyla 350.000'den fazla led ışıkla donatıldı.

Dünyanın en ihtişamlı Budist yapılarından biri olan Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı, Budizmin önemli günlerinden Asanha Bucha dolayısıyla 350.000'den fazla led ışıkla donatıldı. Görkemli kubbesi ve 300.000 Buda heykelinin bulunduğu geniş bahçesiyle, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan Wat Dhammakaya Tapınağı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl da geçmiş yıllara göre boş kaldı. Birçok Budist, Asanha Bucha Günü'ne bahçeye kurulan dev led ekrana web bağlantısı kullanarak katıldı. Tayland'ın nüfusunun yüzde doksana yakınını Budistler oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Tayland, Buddha, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PATHUM THANİ - Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı binlerce ışıkla donatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PATHUM THANİ - Tayland'daki Wat Dhammakaya Tapınağı binlerce ışıkla donatıldı - Son Dakika
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