'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde, barınak hayvanları sahiplendirildi, köpek güzellik yarışmaları düzenlendi ve ziyaretçiler hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Çocuklar için de animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalde renkli görüntüler yaşandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir işletmede gerçekleştirilen 2'nci Pati Dostları Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait olan bir standda içlerinde engellilerin de bulunduğu hayvanlar sahiplendirilirken, ziyaretçiler festivalde stant açan firmalar aracılığıyla hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Öte yandan festivalde köpek güzellik yarışması, animasyonlar ve hayvan sevgisi temalı tiyatro oyunları de yer aldı. Çocuklar festival alanında hayvan dostlarıyla doyasıya vakit geçirirken, yüz boyama stantlarında da seçtikleri hayvanları yüzlerine çizdirdi. Festivalde hayvan sahipleri ise can dostlara özel giysi ve aksesuarların yer aldığı stantlardan uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı buldu.

KURTARILAN YAVRU KÖPEK SAHİBİNİ ARADI

Öte yandan hayvan sahiplendirme standında zor koşullarda kurtarılan bir yavru köpeğin de yeni sahibini beklediğini ifade eden Yalçın, "Bize bir telefon geldi. Ekiple birlikte gittiğimizde 3 metrelik bir borudan aşağı düşmüş bir köpek olduğunu öğrendik. Çevredeki esnafın mama ve su verdiği bu köpek, beton bir bölümde mahsur kalmış yaklaşık bir aylık bir yavruydu. Orada elektrik riski de bulunuyordu bu yüzden TEDAŞ yetkililerini bölgeye çağırdık. İtfaiye erleri bize destek oldular. Çıkarmak mümkün olmayınca şantiyeden iş makinesi yardımı talep ettik ve bize bir kepçe gönderildi. Kepçe ile bölgeyi kazdık. İftaiye eri arkadaşımız yavru köpeği dışarı çıkardı. İlk kontroller ve sağlı muayenesinden sonra tedavisi tamamlandı. Şimdi de sağlığına kavuştuğu için festivalde yeni sahibini arıyor" dedi.