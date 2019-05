Pati Dostları Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

İZMİR'de Çiğli Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği festivalde, köpekler için güzellik yarışması düzenlendi, hayvan barınaklarına mama bağışı yapıldı, hayvan haklarına dikkat çeken tiyatro skeci sergilendi. Can dostlara özel giysi ve süsleme satışlarının da yapıldığı festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.Çiğli Belediyesi, hayvanseverleri bir araya getiren 'Pati Dostları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediyeye ait Akvaryum Kafe'de gerçekleştirilen festival, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hayvan hakları savunucusu olan dernekler ile hayvanlara özel giysi ve süsleme satışları yapan firmaların stant kurduğu festivale, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler, can dostlarıyla beraber katıldı. Festivalde barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği stant yoğun ilgi gördü. İçlerinde görme engelli olanların da yer aldığı 10 kedi ve 5 köpek de sahiplendirme standında bulundu.Öte yandan festivale sponsor olan mama firmasının açtığı stantta ziyaretçiler barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulundu. Hayvan kostümü giyen tiyatrocuların hayvan haklarına dikkat çeken bir skeç sergilediği festivalde, düzenlenen güzellik yarışmasına özel olarak hazırlanan sevimli hayvanlar da dikkat çekti. Güzellik yarışması için can dostların gelin ve damat olarak hazırlanmaları dikkat çekti.YENİ YUVALARINA KAVUŞTULARHayvan sahiplendirme standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın , "Burada sokaklardaki sahipsiz canlılar için farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Standımızı özellikle yeni yuvasını arayan canlılardan oluşturduk. Burada üçü görme engelli olmak üzere 10 kedi, 5 köpeğimiz bulunuyor. Bu hayvanların bir kısmı sokakta yaşayan, bir kısmı bakımevinde bakılan hayvanlardan oluşuyor. Umarız buradan yeni yuvalarına kavuşurlar" dedi.Festivalden köpek sahiplenen Erengül Korkmaz, "Oğlum kahverengi olan köpeği çok beğendi. Daha önce bir köpeğimiz vardı ancak öldü. Bu yüzden ben de sahiplenme konusunda tereddüt ediyorum. Hayvan dostlarımızı kaybetmemiz hepimiz için çok üzücü bir durum. Ancak yine de köpeği sahipleneceğiz. Barınaktan buraya getirildiğini öğrendim bu bizim için daha önemli" diye konuştu.KENDİSİ DE KÖPEĞİ DE GELİN KOSTÜMÜYLE KATILDIKendisi de köpeği İzmir de gelin kostümüyle yarışmaya katılan Melis Yıldız, "Güzellik yarışmalarına mutlaka katılmaya çalışıyoruz. Daha önce de üç kez birincilik aldık. Bugün yine geldik. Köpeğimin kıyafetlerini kendim tasarlıyorum ve birlikte katılıyoruz. İzmir 10 yaşında artık yaşlı bir gelin oldu. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey, bunun tarifi yok. Sadece kendi hayvanlarımızı değil sokaktaki hayvanları da çok seviyoruz. İnsanlar onlara zarar vermemeli, onların hiçbir suçu günahı yok" dedi.'EVCİL HAYVANLARA BAKMA KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİYİZ'Festivalde evcil hayvan ürünleri satışı yapan Sever Anaş, "Biz evcil hayvanlar üzerine kıyafet, tasma, şampuan, bakım kremleri, yatak ve mama kabı satışı yapıyoruz. İlgi çok güzel. Artık insanlar evcil hayvanlarına bakma konusunda daha bilinçli. Bu yüzden ürünleri daha fazla araştırarak temin ediyorlar. Hayvanlara özel sattığımız kıyafetlerin fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Genelde kız anneleri daha çok süslü kıyafetler tercih ediyor ama erkek annelerine özel kıyafetlerimiz de var" diye konuştu.Festivale ailesiyle birlikte gelen Elif Vatan (12), "Bugün burada birçok kedi ve köpek gördüm. Ben de sahiplenmek istiyorum. Ben hayvan ayırt etmiyorum hepsini eşit derecede seviyorum. Sevgisiz yetiştirilen bir hayvan hırçın olur ama önemli olan onları sevgiyle büyütebilmek" dedi.