Pati Köy Kışın da Güzel - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl sonbaharda yapımı tamamlanarak hizmete giren Pati Köy Geçici Köpek Barınma Evi ve Yaşam Merkezi, köpeklerin hayata tutunduğu mekan oldu. Merkezde doğada yaşama gücü bulunmayan hayvanlar yeniden güçlendirilirken, kış mevsiminde de konforlu hizmet veriliyor.



Başakpınar Yolu üzerinde Zincidere 1. Komando Tugayı'nın karşısına 3 bin metrekarelik alana inşa edilen ve Ekim ayında hizmet vermeye başlayan merkez, bugüne kadar 605 patiye ev sahipliği yaptı. 93 hasta ve yaralı patinin ilk tedavilerinin ardından Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldüğü merkezde bir de ilk yaşandı. Merkezde kangal melezi cinsi gebe köpek 5 yavru dünyaya getirdi.



Havalandırma sisteminin yanında infrared ısıtıcılarla sıcak bir ortamın sağlandığı merkezde dünyaya gelen minik patileri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yerinde gördü. Yavruları kucağına alıp seven Başkan Yalçın, görevlilere hayvanlar için en iyi şartlarda bakım talimatı verdi. Patilerle sıcak bir bağ kuran Başkan Yalçın, bütün hayvanların tek tek yuvasına gitti. Patilerin de Başkan Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulunduğu ziyarette renkli görüntüler yaşandı.



Halihazırda 41 yavrunun ve 105 yetişkinin bulunduğu merkezde 185 köpek, 5199 sayılı yasa gereği bakımları tamamlanarak doğal yaşama gönderildi. Ayrıca bugüne kadar merkezdeki 46 köpek sahiplenilerek yeni yuvalarına kavuştu. 500 köpek kapasiteli merkezde zorlu kış şartlarında da sıcak bir ortam sağlanmaya devam ediyor. - KAYSERİ