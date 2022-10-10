PATİFEST RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

MERSİN'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen PatiFest, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en hayvansever festivali Mersin PatiFest'in 3'üncüsü, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Fenerbahçe Meydanı'na akın eden hayvanseverler; hem can dostlarının yeni arkadaşlar edinmesini sağladılar, hem de düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. Festivalin son derece başarılı olduğunu söyleyen Gülbahar Arslan,?Her sene katılıyoruz. Hayvan hakları için çok farkındalık yarattığını düşünüyoruz. Gelince çok eğleniyoruz, seviyoruz? dedi. Eda Sapan ise 'Çok beğendim, çok güzel bir organizasyon. Bizim içinde çok büyük bir farklılık oldu. Özellikle sokak hayvanlarının sahiplenmesi adına yapılmış bu etkinlik umarım amacına ulaşır ve onlarda bir yuva bulur' diye konuştu.

Üretici kadın stantlarının yanı sıra hayvanseverlerin ihtiyaçlarına yönelik stantların da açıldığı 3'üncü Mersin PatiFest'de katılımcılar, gün içerisindeki etkinliklerin ardından; DJ Performansı, Kent Orkestrası Konseri ile Ertan Rüstem ve Orkestrası'nın verdiği konserde doyasıya eğlendi. (DHA)