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Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI - Son Dakika

Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI

15.08.2021 10:26

Son dakika haber... MANİSA'da yaşayan Zeynep Bilgici (71), ördüğü patiklerin parasını, Muğla'daki orman yangınlarından etkilenenlere, küçükbaş hayvan alınması için bağışladı.

MANİSA'da yaşayan Zeynep Bilgici (71), ördüğü patiklerin parasını, Muğla'daki orman yangınlarından etkilenenlere, küçükbaş hayvan alınması için bağışladı. Bin TL bağışlayan Bilgici, Onlar yangınla uğraşırken, tok yatmayı vicdanım kabul etmedi. Onlar da tok yatsın diye paramı gönderdim dedi.

Ahmetli ilçesinde oturan Zeynep Bilgici, Muğla'daki orman yangınından etkilenenlere yardım elini uzattı. Alzheimer ve parkinson hastası eşi Sami Bilgici'nin (72) emekli maaşıyla geçimlerini sürdürdüklerini belirten Bilgici, ördüğü patikleri satarak biriktirdiği parayı da Muğla'daki orman yangınından etkilenenlere küçükbaş hayvan olarak bağışlamaya karar verdi. Ahmetli Kaymakamlığı'na gidip maddi yardım yapma konusunda bilgi alan Bilgici, bankada açılan yardım kampanyası hesabına bin TL yatırdı.

'VİCDANIM ÇOK SIZLADI'

Yangını televizyondan görüp üzüldüğünü gözyaşlarıyla anlatan Bilgici, Televizyondan haberleri izliyordum. Bir kadının ağlayarak, çeyizlerinin yandığını söylediğini gördüm. Dayanamadım. Patik örerek biriktirdiğim bin lira vardı. Zaten o parayı askerlerimize gönderecektim ama yangın çıkınca yangın yerine göndermek istedim. Kuzu alarak, oradaki insanlara göndermek istedim ama para olarak göndermem gerekti. Ben de para olarak gönderdim. Vicdanım çok sızladı. Yangın yerleri için de hemen hemen her gün ağlıyorum. Görünce dayanamıyorum dedi.

Bilgici, şöyle devam etti

Sabah ve akşam eşimin yemeğini yedirdikten sonra ev işlerim biter bitmez patik örmeye başlarım. Devamlı, ara vermeden patik yaparım. Hiç boş durmam. Onlar, orada yangınla uğraşırken benim burada tok yatmayı vicdanım kabul etmedi. Onlar da orada tok yatsın diye paramı gönderdim. Yangınlar sönsün istiyorum. Dağımız, tavşanımız, yılanımız, çıyanımız, böceğimiz kalmadı. Keçilerimiz, koyunlarımız, ineklerimiz hepsi yandı, gitti.

Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI
Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI

Türk Lirası, Ahmetli, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: PATİK ÖREREK BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ORMAN YANGININDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞLADI - Son Dakika


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