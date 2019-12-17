Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika

Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi

6 saat önce

BATMAN'ın Sason ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, bölge sakinlerinin kullandığı patika yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

Patika yola tuzaklanan EYP imha edildi, System.String[]

BATMAN'ın Sason ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, bölge sakinlerinin kullandığı patika yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason'un Gölap kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, bölge halkının kullandığı patika yolda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi. PKK'lı teröristlerin 10 kilo amonyum nitratla güçlendirdiği belirlenen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrolü imha edildi.


Sason, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
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