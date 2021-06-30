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Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı - Son Dakika

Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı

30.06.2021 09:55

Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı Sağlıkçılar, yayladaki berivanları aşılamak için 2 kilometre yol yürüdü Muş'ta kışın karlı dağları, yazın patikaları aşan sağlıkçılar aşı hizmeti sunuyor Muş'ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten...

Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı

Sağlıkçılar, yayladaki berivanları aşılamak için 2 kilometre yol yürüdü

Muş'ta kışın karlı dağları, yazın patikaları aşan sağlıkçılar aşı hizmeti sunuyor

MUŞ - Muş'ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kırsal kesimdeki vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırabilmek için araçların giremediği patika yolları kilometrelerce yürüyerek aşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, ebe, hemşire ve yardımcı personellerden oluşan ekip, vatandaşa şifa olmak için tozlu yollara düşüyor. Aşı çalışması için ilçeye bağlı Yerkaya köyünde kapı kapı dolaşan sağlık ekibi, vatandaşları evlerinde bulamayınca çantaları sırtlayıp yayla yolunu tuttu. Yaklaşık 2 kilometrelik tozlu patika yolu yürüyen aşı ekibi, zorlu yolculuğun ardından berivanların bulunduğu bölgeye ulaştı. Burada berivanlara bilgilendirmede bulunan aşı ekibi, daha sonra koyunların arasında berivanların aşılarını yaptı.

"Devletin şefkatli ellerini vatandaşa ulaştırdık"

Aşılama için Yerkaya köyüne bağlı mezraya geldiklerini ve vatandaşların süt sağımı için yaylaya çıktıklarını ifade eden sağlık çalışanlarından Ebe Süheyla Öztürk Topçu, zorlu şartlar altında 2 kilometre yol yürüyerek yaylaya ulaştıklarını söyledi. Vatandaşlara yaylada ulaşarak bilgilendirme ve aşı uyguladıklarını kaydeden Topçu, "Bu zorlu şartlar altında devletin şefkatli ellerini kendilerine getirdik. Buradaki vatandaşlara da teşekkür ediyorum özverilerinden dolayı. Umarım bir an önce bu korona virüs illetinden kurtuluruz. Çok yorulduk ama bu yorgunluğun sonucunda insanlara yararlı bir işe imza attığımız için de mutluyum" dedi.

"Aşı hizmetini elimizden geldiği kadar her yere ulaştırmaya çalışıyoruz"

Hasköy Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanı Dr. İsmail Arslan da, Hasköy TSM olarak tüm köylere aşılama yapmaya devam ettiklerini belirtti. Her gün bir köye aşı çalışması için gittiklerini anlatan Arslan, "Gerekirse ev ev geziyoruz ve vatandaşımızı aşılıyoruz. Dört ekibimiz var. Hem aşılama hem de filyasyonu bu ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. Bizde vatandaşlarımızın aşılarını yapmak için ayaklarına kadar geldik. Aşı hizmetini elimizden geldiği kadar her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekirse vatandaşın kapısına kadar, evlerine kadar, yaylalarına kadar gidiyoruz. İmkanı olmayan köylülerin ayaklarına kadar bu hizmeti götürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Yaklaşık 2 kilometre patika yolu yürüyerek aşıyı vatandaşımıza ulaştırdılar"

Yerkaya Köyü Muhtarı Cengiz Kurdaş da, köye gelen sağlık ekibinin evleri tek tek dolaştığını ve o sırada evlerde kimseyi bulamadıklarını işaret ederek, "Vatandaşları evlerinde bulamayınca 'neredeler' diye bize sordular. Bizde süt sağımı için yaylaya çıktıklarını söyledik. Onlarda yaklaşık 2 kilometreye yakın patika yoldan gelip bayanların ve gençlerin aşılarını yaptılar. Bütün zorluklara rağmen devletimiz sağlık hizmetini her yere ulaştırmaya çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Köy adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes aşı olunca bulaşıcı korona virüs yayılması azalır" diye konuştu.

"Kışın karlı dağları aşıyoruz, yazın patika yollardan geçiyoruz"

Kışın karlı dağları, yazın da patika yollardan geçerek vatandaşa gerekli hizmeti ulaştırabilmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Ebe Merve Babürhan ise "Onlara elimizden geldiğince şifa olmaya çalışıyoruz. Merkeze gelme durumlarının mümkün olmadığını biliyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün kapı kapı, köy köy gezdik. Vatandaşları evlerinde bulamayınca yaylaya geldik. Vatandaşlarımızın yüzde 60'ı kırsal kesimde yaşıyor. Tüm sıcağa, tüm zorluğa rağmen vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm yolları, patikaları aşıp gerekli hizmeti sunduk" ifadelerini kullandı.

Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı
Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı
Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı
Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Hasköy, Muş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Patika yolları aşan sağlıkçılar, berivanlara korona virüs aşısı ulaştırdı - Son Dakika


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