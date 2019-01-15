Son Dakika Haberleri: Patikondular" Sahiplerine Teslim Edildi

Patikondular" Sahiplerine Teslim Edildi

1 saat önce

Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerini dağıttı.

Patikondular
Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerini dağıttı.


Gönüllüler, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerinin dağıtımını İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptı.


Gönüllülerden Volkan Usanmaz, sokak hayvanlarına yönelik böyle bir çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.


Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Usanmaz, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

18 kişilik bir ekiple yuvaları yaptıklarını ifade eden Usanmaz, "2 hafta içerisinde 38 adet yuva yaptık. Kedilerin üşümemesi için, yuvaların içlerine özel yastık dikildi. İstanbul'un Esenyurt, Bahçeşehir, ve Avcılar ilçelerinde yer alan parklara yerleştirdik. Hedefimiz daha fazla sokak hayvanlarının üşümemesini sağlamak. Bir sonraki proje kuşlar için ağaçlara yuvalar yapacağız." dedi.

Usanmaz, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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