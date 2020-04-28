Patiköy'de 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

KAYSERİ'de, hasta ve sahipsiz köpekler için Talas Belediyesi'nin oluşturduğu Patiköy, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. 199 köpeğin bulunduğu Patiköy, virüs nedeniyle sessizliğe büründü.

Talas Belediyesi, geçen yıl 24 Ekim'de hasta ve sahipsiz köpekler için Zincidere Mahallesi'nde 'Patiköy' adıyla Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurdu. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip merkezde, sokak köpekleri kayadan oyma mağaralarda hem barınıyor hem de rehabilite ediliyor. Tamamen doğal ortamdan oluşan merkezde bakımları yapılan ve güçlendirilen hayvanlar, doğal yaşama uyumlu hale getirildikten sonra doğaya bırakılıyor. Talas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ise 119 köpeğin bulunduğu Patiköy'e ziyaretçi kabulünü durdurdu. Salgın nedeniyle merkez, sessizliğe büründü.

'HAYVANLAR İLGİYE İHTİYAÇ DUYUYORLAR'

Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, hayvanlara zarar vermemek için geçici olarak ziyaretçi kabulünü durdurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar da bütün canlılar gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyor. İnsanlar geldiği zaman mutlu oluyor; onlarla oynayıp eğlenmek istiyorlar. Ancak salgın nedeniyle şu anda ziyaretçi kabulü yapamıyoruz. Genelgelerden dolayı durdurduk, durumu ziyaretçilere uygun bir dille izah ediyoruz. Onlar da salgın sürecinden dolayı anlayışlar karşılıyorlar. Ancak, Patiköy'ün etrafı kapalı olmadığı için, bilmeden gelen olunca da uzaktan izleyebiliyor" dedi.

Öte yandan, köpeklerin bakımı ise görevliler tarafından sürdürülüyor.