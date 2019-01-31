Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde "Patiler Üşümesin" kampanyası kapsamında, Üçoluklar Milli Parkı'na kedi ve köpeklerin barınması amacıyla 25 kulübe yerleştirildi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patiler Üşümesin" kampanyası kapsamında sokak hayvanları için kulübe hazırladıklarını söyledi.
İlçede uzun zamandır başıboş hayvan sorunu olduğunu belirten Pişkin, " Kaymakamlık
, belediye, sivil toplum kuruluşlarımız, hayvanseverlerimiz ve gönüllülerimiz, hep birlikte bu projeye el verdik. Proje bir ay önce ilk meyvelerini verdi. Şehir merkezine kedi ve köpekler için kulübeler koymuştuk. Bugün de temin edilen 25 kulübeyi, Üçoluklar Milli Parkı'nda tespit edilen yerlere koyduk." dedi.
Doğaya hayvanlar için yem de bıraktıklarını dile getiren Pişkin, "Sokak köpeklerini nakletmek suretiyle ilçe merkezini köpekten arındırmış olacağız. Aynı zamanda köpekleri hem soğuktan hem açlıktan muhafaza etmek adına zaman zaman buraya gelerek yemlerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Kazım Şahin
ise Türkiye
'ye örnek olacak bir projeye imza attıklarına işaret ederek, "Bu yaşam alanlarını, şehrin uygun yerlerinde, mücavir alan içi veya dışında sokak hayvanlarının rahatça yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceği ve kontrol altında tutulabileceği doğal alanlar olarak düşündük. Bu doğal alanlarda yaşamaya ve beslenmeye devam edecekler." diye konuştu.
Projenin iki ayağının bulunduğunu anlatan Şahin, "Bir taraftan hayvanlar rahat bir ortamda donmadan, aç kalmadan yaşarken, diğer taraftan da çocuklarımıza, hayvansever şekilde, onların beslenmesi ve yaşamasına katkı sağlamaları gerektiğini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefi Derya Kayacı ile vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.