Patili dostlarımıza Vet-Büs ile mobil sağlık hizmeti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nin ortak gerçekleştirdiği çalışma kapsamında sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın bakımı için hizmete sunulan mobil klinik hizmeti Vet-Büs ile Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nda kedi ve köpeklere yönelik; sağlık taraması, aşılama programı, iç-dış paraziter ve mikroçip uygulaması gerçekleştirdi.



İstanbul'u turlayarak hizmet veren Vet-Büs'te, tetkik ve tedavi için bir veteriner ekip hazır bulunuyor ve sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor. Duyarlı vatandaşların da bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını götürerek tedavi ettirebildiği Vet-Büs'te, sokak hayvanlarına yönelik; sağlık taraması, aşılama programı, iç-dış paraziter ile mikroçip uygulaması yapılıyor. Ayakta tedavisi mümkün olmayan hayvanların ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine sevk edilerek, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi görmeleri sağlanıyor.



Sunulan sağlık hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren hayvan dostu vatandaşlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi'ne örnek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Vet-Büs, 26 Mart Perşembe günü ise Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı önünde, sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek. - İSTANBUL