'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor - Son Dakika

'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor

27.12.2020 11:06
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor, System.String[]

ANKARA'da 11 yıl önce işkence görmüş sokak köpeğini tedavi ettirerek kendini yardıma muhtaç sokak köpeklerine adayan Volkan Koç, 'Patiliköy' adını verdiği barınakta 550 sokak köpeğine bakıyor.

ANKARA'da 11 yıl önce işkence görmüş sokak köpeğini tedavi ettirerek kendini yardıma muhtaç sokak köpeklerine adayan Volkan Koç, 'Patiliköy' adını verdiği barınakta 550 sokak köpeğine bakıyor. Koç, "Birçoğu engelli ve işkence mağduru çocuklar. İnsan şiddetine maruz kalmış canlılar. İnsanların gönderecekleri mamalara çok ihtiyacımız var" dedi.

Ankara'da kamu kurumunda çalışan, evli ve bir çocuk babası Volkan Koç, 11 yıl önce işkence görmüş sokak köpeğini tedavi ettirdi. Tedavi süreci sonrasında 'Balım' adını verdikleri köpeği sahiplenen Volkan Koç, bu olaydan sonra hayatını değiştirerek kendini yardıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. Hayvanseverler ile birlikte yavaş yavaş köpekler için yaptıkları kulübe sayılarını çoğaltan Koç, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki araziye 'Patiliköy' adını verdikleri barınak kurdu. Burada özellikle şiddete maruz kalan sokak köpeklerinin bakımını gerçekleştiren Koç, hayvanseverlerin desteğiyle zamanla sayısı 550'yi bulan köpeklerin aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırıyor.

'HEPSİ AŞILI VE KISIRLAŞTIRILMIŞ ÇOCUKLAR'Hikayelerinin işkence görmüş bir köpekle başladığını söyleyen Volkan Koç, "Yüzlerce terk edilmiş, atılmış, işkence mağduru köpeğimiz vardı. Onlara derme çatma kulübeler yaparak başladık. Birçok hayvansever arkadaşımız bu esnada yanımızda oldu. Onlar ile birlikte yüzlercesini kurtardık, yanımıza aldık. 3 kulübe, 5 kulübe derken birçok kulübemiz oldu. Tabi yemeği gören, mamayı gören birçok köpeğimiz gelmeye başladı. Ondan sonra büyük bir ordu haline geldik. Onları düzenli olarak kısırlaştırıyoruz. Aşı programını hiç aksatmıyoruz. Hepsi aşılı ve kısırlaştırılmış çocuklar" dedi.'PANDEMİDEN SONRA MAALESEF ÇOK ZORLANMAYA BAŞLADIK'

'Patiliköy'de bulunan 550 köpeği sadece hayvanseverlerin gönderdikleri mamalarla beslediklerini aktaran Koç, "Birçoğu engelli ve işkence mağduru çocuklar. İnsan şiddetine maruz kalmış canlılar. Pandemiden önce yemek atıkları topluyorduk. Restoranlardan, iş yerlerinden, lokantalardan her tarafı gezip topluyorduk. Fakat pandemiden sonra maalesef çok zorlanmaya başladık. Şimdi sadece hayvanseverlerin göndermiş olduğu mamalarla onları doyurmaya çalışıyoruz. Onun haricinde bir şey yok. Pandemi herkesi etkilediği gibi sokak hayvanlarını da etkiledi, bizi de etkiledi. Çünkü büyük bir yaşam alanı ve aynı zamanda yasal bir bakım evi" ifadelerini kullandı.

'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor
'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor

Engelli, Ankara, Çocuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Patiliköy' adını verdiği barınakta, 550 köpeğin bakımını yapıyor - Son Dakika


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