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Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor - Son Dakika

Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor

30.12.2021 15:22
Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanması ve ardından gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden tartışmalar devam ediyor. Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal yasaklı ırklardan köpeklerin sokağa bırakılmaya başlandığı yönünde ihbarlar geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde, 4 yaşındaki Asiye'nin uğradığı pitbull saldırısını hatırlatarak belediyelere çağrı yaptı. Erdoğan, vatandaşın güvenliği ve sahipsiz sokak hayvanlarının koruma altına alınması için süratle adımlar atılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvencesi hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. Sahip çıkın hayvanlarımıza" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca, "İlginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il valiliğine sokak hayvanları ile ilgili gönderdiği genelgede, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpeklerin belediyelerce denetimlerinin 7/24 esasıyla yapılması istendi.

17 maddelik genelgede, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması talep edildi. Diğer taraftan Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.

''ALINDIKLARI ORTAMA BIRAKILMALARI ESASTIR''

Hayvanların barınakta toplanması ile ilgili itirazlar ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu üzerinden yapılıyor. İlgili kanunun 6'ncı maddesi şu şekilde: Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor

''BU KESİNLİKLE YASAYA AYKIRI''

Ankara'da faaliyet gösteren Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Yaklaşık 1.400 belediyeden 200'ünün bile barınağının olmadığını bilmiyor. Danışmanları yanlış yönlendirmiş" dedi ve şunları kaydetti: Asiye çocuğumuzun talihsiz ısırılmasıyla ortalık karıştı. Şu anda yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek sokaklara atılıyor. Daha sabah iki ihbar geldi. Şimdi herkes açıklamadan sonra büyük cezası var diyerek atıyor. O kadar talihsiz bir açıklama oldu ki herkes korkusundan atıyor. Olan zavallı hayvanlara oluyor. Şu anda kontrolsüz bir şekilde her yerde toplama var. Bu kesinlikle yasaya aykırı. Suç işliyorlar. Şu anda hepsi kanunu çiğniyorlar. Bu toplamalar yeni bir şey değil. Yıllardır belediyeler bunu yapıyor. Çünkü korkuları yok neden derseniz belediyeler ceza kapsamına girmiyorlar.

Akçal, "Önce barınaklar inşa edin mevcut barınakları iyileştirin ondan sonra bu hayvanları oraya alın. Biz de istiyoruz bunu. Sokaklar da hayvanlar için çok güvenli mi? Tecavüzcüsü, sapığı var, yakanları bile var" diye de ekledi.

''HİÇBİR KÖPEĞİN YAŞAM ALANI BARINAKLAR DEĞİLDİR''

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı İpek Yılmaz, konuyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Kanunla örtüşmeyen bir açıklama ve bir talimat. Kanunun amacıyla tamamen çelişen bir durum var" dedi. Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: Belediyeler de bu talimatla kanuna aykırı olarak toplama yapmaya başladılar. Haliyle onlar da usulsüz işlem yapıyor. Kanunun bu maddesinde yapılacak bir değişikliğe de sonuna kadar karşı çıkacağız. Sonuçta barınaklar aslında geçici bakımevleridir. Hiçbir köpeğin yaşam alanı barınaklar değildir. Barınaklar sadece rehabilitasyon, kısırlaştırma veya tedavi edildiği yerlerdir ve ardından alınan yerlere bırakılması gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor - Son Dakika
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