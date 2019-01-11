Patisi Kesilen Köpeğe Bekçiler Pansuman Yaptı
18 dakika önce
BURSA'da cam parçasına basarak sağ patisi kesilen sokak köpeğine bekçiler pansuman yaptı.
BURSA'da cam parçasına basarak sağ patisi kesilen sokak köpeğine bekçiler pansuman yaptı. Bekçiler, peşlerinden ayrılmayan köpeğe 'Narko' ismini verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, merkez Osmangazi
ilçesi Çarşamba
Mahallesi'nde gece devriye görevi yaptıkları sırada yaralı köpeği fark etti. Bekçiler yaptıkları kontrolde, köpeğin sağ ön patisinin kesilmiş olduğunu gördü. Cam
kesiği olduğu belirlenen yaraya bekçiler pansuman yaptı. Bekçiler, peşlerinden ayrılmayan köpeğe 'Narko' ismini verdi. 'Narko' bir süre bekçilerle sokaklarda dolaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:28 Kaynak: DHA
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