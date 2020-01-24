Patisi kopan köpek yavrusuna cerrahi müdahale - Son Dakika

Iğdır'da bir aracın çarpması nedeniyle yaralanan ve patilerinden (ön ayak) biri kopan köpek yavrusu ameliyat edildi.

Iğdır Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Emniyet Kavşağı'nda, yerde yatan yavrusunun başında bekleyen köpeği fark etti.

Polat, patilerinden birinin koptuğunu gördüğü köpek yavrusunu aracına alarak Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada veteriner hekimlerin muayene ettiği köpeğin ön patisinin üzerinden araç lastiğinin geçmesi sonucu ezilme ve kemik yapısının tahrip olduğu tespit edildi.

Hastanenin başhekimi Gökhan Koçak tarafından cerrahi müdahile yapılan köpek, iyileşene kadar koruma altına alındı.

Yaralı halde bulduğu köpeği tedavi ettiren Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akan trafiğe rağmen yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Götürdüğümüz hastanede Gökhan hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Köpeğin ezilen ve kopan patisine müdahale yapıldı. 2 aylık kısa bir sürede tamamen iyileşmiş olacak. Şu anda üniversitemizin bahçesinde kendisine bir kulübe yaptık, iyileşene kadar bakacağız. Beni en çok üzen şu anda annesinden ayrılmış olması, bir şekilde annesiyle buluşturacağız." dedi.