Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüler, Onikişubat
ilçesi Kurtlar Mahallesinde çekildi. Kapalı kapıdan dışarı çıkmak isteyen, ancak kimse kapıyı açmayınca kendisi zıplayarak kapıyı açan kedi, görenleri şaşırttı. Patisiyle kapıyı açtıktan sonra miyavlayarak bir süre etrafa bakınan kedi daha sonra dışarı çıkıyor. Kedinin bu halleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
(İHA)
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