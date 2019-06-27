Son Dakika Haberleri: Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
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Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüler, Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesinde çekildi. Kapalı kapıdan dışarı çıkmak isteyen, ancak kimse kapıyı açmayınca kendisi zıplayarak kapıyı açan kedi, görenleri şaşırttı. Patisiyle kapıyı açtıktan sonra miyavlayarak bir süre etrafa bakınan kedi daha sonra dışarı çıkıyor. Kedinin bu halleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
(İHA)
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
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