Patisiyle kapıyı açan kedinin görüntüleri büyük ilgi görüyor
2 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa atan kedinin görüntüleri büyük ilgi görüyor.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
'ın İskenderun
ilçesinde patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa atan kedinin görüntüleri büyük ilgi görüyor.
İskenderun ilçesi Piri Reis
Mahallesi'nde bir ikamette yaşayan kedi, patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa attı. Kedinin patisiyle kapıyı açması ve bunu adeta kutlarcasına miyavlaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin de büyük ilgisini görüyor. - HATAY
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