Son Dakika Haberleri: Patlak lastikle kilometrelerce süren kaçak göçmen takibi
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Patlak lastikle kilometrelerce süren kaçak göçmen takibi

1 saat önce

Edirne'de başlayan kovalamaca Silivri'de son bulduJandarma aracının içi kaçak göçmen dolu minibüsü kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Edirne'de başlayan kovalamaca Silivri'de son buldu

Jandarma aracının içi kaçak göçmen dolu minibüsü kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün tekeri patladı, sürücü jant üzerinde kaçmaya devam etti.

Haber-Kamera Alparslan ERMİŞ İSTANBUL, (DHA)

Edirne'de jandarmanın dur ihtarına uymayan minibüs sürücüsü ile jandarma ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Silivri'ye kadar sürdü. Yaklaşık 170 kilometre süren kovalamacada jandarmanın önüne geçerek durdurduğu minibüsün sürücüsü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücü tarlada kıskıvrak yakalanırken, minibüsün içinde 18 kaçak göçmen çıktı.

Jandarma ekiplerinin Edirne'de şüphe üzerine durdurmak istediği 34 YJ 6104 plakalı minibüsün sürücüsü, 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Edirne- Kırklareli Otoyolu Hasköy mevkiinde jandarma ekiplerinin yanından hızla geçen minibüsü, ekipler takip etmeye başladı. Minibüs şoförü yaklaşık 2 saat boyunca jandarma ekiplerini peşine takarak İstanbul yönünde kaçmaya devam etti. Saat 22.00 sıralarında Silivri Kavaklı Mevkii'nde lastiği patlayan minibüs kaçmaya devam etti. Bir süre sonra önüne geçen jandarma aracına da çarparak duran minibüsün şoförü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Jandarmalar tarlada kaçmaya çalışan sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Kazada 2 uzman erbaş hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 170 kilometre kaçan minibüsün içinden 18 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Yaralı 2 jandarma uzman erbaş hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Minibüs şoförü Yunus E. ile birlikte 18 kaçak göçmen gözaltına alınarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOVALAMACA ARAÇ KAMERASINDA

Kovalamaca anları jandarma aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde jant üzerinde kaçmaya devam eden minibüs görülüyor.

Patlak lastikle kilometrelerce süren kaçak göçmen takibi

Jandarma, Silivri, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
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