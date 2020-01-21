Patlak lastikle yola devam eder tır yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patlak lastikle yola devam eder tır yandı - Son Dakika

Patlak lastikle yola devam eder tır yandı

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevre yolunda lastiği patlayan tırda yangın çıktı.

Patlak lastikle yola devam eder tır yandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevre yolunda lastiği patlayan tırda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır sanayiye çekildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Anamur'a sera demiri taşıyan Latif Demir yönetimindeki 20 VB 281 plaka ve 20 VB 688 dorse plakalı tırın dorsesinin lastiği, Sanayi Köprülü üst kavşağı girişinde patladı. Aracın yola devam etmesi ve lastiğin alev alması sonucu tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis üst geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu tırın dorse bölümünde hasar oluştu. Tırın yükünün demir olması yangında zararın büyümesini önledi. Tır şoförü Latif Demir, Mersin'in Anamur ilçesine sera demiri götürdüğünü Manavgat'ta tırın lastiğinin patladığını ve ardından yangının çıktığını söyledi.


Yangının söndürülmesinin ve tırın Manavgat Sanayi sitesine çekilmesinin ardından köprülü kavşak araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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