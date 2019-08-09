Son Dakika Haberleri: Patlama alanında TOMA'yla soğutma çalışması
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Patlama alanında TOMA'yla soğutma çalışması

15 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor.

Patlama alanında TOMA'yla soğutma çalışması, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Patlama seslerinin kesilmesiyle birlikte, olası bir patlamaya karşı alanda TOMA ile soğutma çalışmaları başlatıldı.

TOMA'nın soğutma çalışmalarının ardından bölgeye itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesi bekleniyor. - HATAY
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:44 Kaynak: İHA
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