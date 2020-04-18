Patlama anı film sahnelerini aratmadı - Son Dakika

Gaziantep'in yeni ticaret merkezi haline gelecek olan Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) için yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlama filmleri aratmayan karelere sahne oldu



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan projesi kapsamında yürütülen ve yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki yolu açma çalışmaları film sahnelerini aratmayan anlara neden oldu. Yola yerleştirilen ve art arda patlatılan dinamitlerin sesi çevredekilere korkulu yaşatırken patlama anı ise adeta görsel şölene dönüştü.



İnşaat çalışmaları süren ve havadan drone ile görüntülenen BÜSEM'i eski Nizip yoluna bağlayacak 20 kilometrelik yolların genişliği ise 25, 35 ve 50 metre arasında değişecek. - GAZİANTEP