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Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı

08.11.2023 16:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi. 9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Tosyalı Holding, Tosyalı Demir, İskenderun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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