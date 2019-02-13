Son Dakika Haberleri: Patlama Anında Otobüste Yaşananlar Kamerada

Patlama Anında Otobüste Yaşananlar Kamerada

7 saat önce

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı sırada yoldan geçen halk otobüsünde yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama Anında Otobüste Yaşananlar Kamerada, System.String[]
Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı sırada yoldan geçen halk otobüsünde yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağının fırlaması sonucu otobüsteki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğalgaz hattında yaşanan patlama esnasında rögar kapakları havaya fırlamıştı. Patlama anında ise rögar kapaklarından biri Şeyhmus Karakuş idaresindeki 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsünün altına çarpmış, minibüste bulunan 2 yolcu yaralanmıştı.

Yaşanan panik anları kamerada

Patlama anında yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ve yolcuların yaşadığı panik görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan yolculardan bazıları sarsıntı ile aracın içerisine savrulurken, sürücü ise aniden fren yaparak durdu. Olanları anlamaya çalışan sürücü ve yolcular bir süre sonra araçtan inerek, rögar kapağının yerinden çıktığını gördü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı! Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti

Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patlama Anında Otobüste Yaşananlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]