Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar... - Son Dakika

İSTANBUL DHA - İSTANBUL DHA - Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fabrikadaki yangından sonra çevredekiler cep telefonu ile kayda girdi. Bazı çalışanlar ise müdahale için yanan fabrikaya yaklaştı. Tam bu sırada patlama meydana geldi. Alev topu gökyüzüne yükselirken savrulan parçalar çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. O anları görüntüleyen kişinin cep telefonuna ise patlama ve panik anları yansıdı. Patlamayla kaçışanları çığlıkları kayıta da yansıdı.