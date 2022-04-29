Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar... - Son Dakika
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Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...

29.04.2022 15:55
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...

Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL DHA - Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Fabrikadaki yangından sonra çevredekiler cep telefonu ile kayda girdi. Bazı çalışanlar ise müdahale için yanan fabrikaya yaklaştı. Tam bu sırada patlama meydana geldi. Alev topu gökyüzüne yükselirken savrulan parçalar çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. O anları görüntüleyen kişinin cep telefonuna ise patlama ve panik anları yansıdı. Patlamayla kaçışanları çığlıkları kayıta da yansıdı.

 


Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar...
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PATLAMA ANINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜ; ÇIĞLIKLAR KAÇIŞMALAR... PATLAMA ANINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜ; ÇIĞLIKLAR KAÇIŞMALAR... Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM

Patlama, Tuzla, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü; çığlıklar kaçışmalar... - Son Dakika


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