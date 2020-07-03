Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar oluşturdu - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama, çevre köylerdeki evlerde hasar oluşturdu. Bazı evlerin camları kırıldı, bir ahırın çatısı kısmen çöktü.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde yaralı ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlamayla birlikte çok sayıda evin camı kırıldı. Akyazı ilçesi Sukenarı Mahallesi'nde bazı ev ve eklentilerin camları kırıldı. Bir ahırın çatısı kısmen çöktü. Amcasının havai fişek fabrikasında çalıştığını ifade eden Kazım Gülten, "Bugün kendisi gitmemiş ama eşi ve çocuğu orada. Camlarımız kırıldı. Maddi hasarımız var. Bu fabrika ne olacak, burada hala duracak mı?" dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

(Mustafa Özdemir/İHA)