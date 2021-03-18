Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor - Son Dakika

Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor

18.03.2021 15:09
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin söz hakkı alan sanık Y.C., "Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil kamuoyu baskısındandır.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin söz hakkı alan sanık Y.C., "Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil kamuoyu baskısındandır. Tüm Türkiye biliyor bunu. Bize karşı duran avukatlar da biliyor" dedi. Tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 4'üncü günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz hakkı alan sanıklardan Y.C., Türkiye'de iş kazalarının olduğunu ve tutuklanma sebeplerinin ise kamuoyu baskısı olduğunu belirtti. Sanık Y.C.'nin avukatı ve aynı zamanda Sakarya Baro Başkanı olan Abdurrahim Burak, sanık hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve müvekkilinin tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti. Tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

TUTUKLANMA SEBEBİMİZ SUÇLU OLDUĞUMUZDAN DEĞİL KAMUOYU BASKISINDANDIR

Sanık Y.C., "Müştekilerin benim hakkımda beyanda bulunması nedeniyle ben konuşmak durumunda kalıyorum. A.C.'nin durumu çok ağırdı hastaneye kaldırıldığında. A.C. sağlık bakanı talimatıyla bakılmıştır. Konuşurken biraz dikkatli konuşması gerekiyor. Ben A.C.'nin babasını görmedim selam da vermedim. A.C.'nin dedikleri ilk başta doğru gitmediğim, aramadığım, tanımadığım sormadım. Ama tanıdıktan sonra sordum. Anlattığı olayla alakalı değil. Ben A.C. patlattı demedim. Çin mahallesinin sorumlusu A.C. dedim. Yalan mı söyleseydim. A.C.'nin iddialarına babam cevap verecek o daha iyi biliyor durumları. Bugün 4'üncü gün. Yaşanan kurgu ve senaryolara şahidim. Ortada açık şekilde bir senaryo var. Bir sorun olduğunda bir soru sorulduğunda tartışma çıkarılıyor ve ara veriliyor. İlk seferde şikayetçi olmayanlar vardı. Burada şikayetçi olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde her gün iş kazası oluyor. Bu tutuklanma sebebi midir bilinmez. Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil kamuoyu baskısındandır. Tüm Türkiye biliyor bunu. Bize karşı duran avukatlar da biliyor. Mahkeme heyetine yapılan baskıları hepimiz gördük. Kimin suçlu olduğuna siz karar vereceksiniz. Ben suçluysam cezamı da çekerim. Dışarıda olmam gerekiyor ki işleri toparlayayım tahliyemi talep ediyorum" dedi.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor

Ferizli, Mahkeme, Türkiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor - Son Dakika


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