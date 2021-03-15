Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi - Son Dakika

Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi

15.03.2021 19:45
Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tutuklu yargılanan fabrikadan sorumlu müdür A.A.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tutuklu yargılanan fabrikadan sorumlu müdür A.A., "Barut üretimi yapılırken ayrı ayrı odalar vardı, barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüm. Barut üretimi iki odada vardı, oralarda yapılıyordu. Çin Mahallesi'nde olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda bugün görüldü.

Avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür barut üretimi gördüğünü söyledi

Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C. ile tutuksuz olarak yargılanan Ali Rıza Ergenç C.'nin avukatı savunmasında, "Almanya'dan alınan barutlar, sadece barut tozlarıdır. Barut imalatı için yaklaşık 1 milyon civarında teçhizat gerekiyor. Kaldı ki bununla ilgili bakanlıktan gereken izinler de alınmış değil. Bu sadece soyut bir iddiadır" ifadelerine yer vermişti. Devam eden duruşmada tutuklu yargılanan fabrikadan sorumlu müdür A.A. ise, barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüğünü iddia etti. Üretilen malzemelerin pandemiden dolayı yurt içi ve dışına satılmadığı için depolarda durduğunu aktaran A.A., denetimlerin önceden kendilerine bildirildiğini ve Çin Mahallesi'nin bilinmesi istenmediği için o bölgenin gezilmediğini de ifadelerine ekledi.

"Barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüm"

Fabrikadan sorumlu müdür sanık A.A. savunmasında, "Burası ilk fabrika deneyimim daha önce öğretmenlik yaptım. Biz kimyagerler olarak herhangi bir kimya işlerine karışmadık. Ürünlerin formülleri bilindiği için hiç karışmadık. Hasan Ali bey, üretimin miktar ve diğer bütün kalemlerle ilgileniyordu. 2014 patlamasından sonra Ahmet ile sorumlu müdür oldum. Bundan sonra da bizim görevimizde değişiklik olmadı. Kendi gezdiğim bölümlerde arkadaşların önlerinde fazla bir malzeme varsa azaltmalarını veya kaldırmalarını söylerim. Dökülen malzemeler varsa da silmelerini, temizlemelerini söylerim. Kablolar konusunda da uyarılarda bulunurum. Torpil bölümünün yerleri nasıl olması gerekiyorsa onun gibi olması konusunda uyarırım. Volkan bölümünde iş önlüğünü giymeyen bilekliğini takmayan terlik giymiş arkadaşları uyarırım sonra havai fişek bölümüne geçerim orada da arkadaşları da uyarırım. Herhangi bir olumsuzluk görürsem. Havai fişek bölümünde araçların uygun yerlerde olup olmadığını denetlerim eğer aykırı bir durum varsa ikazlarda bulunurum. Denetlemelerimi bitirdikten sonrada yerime otururum. İş verenlerden sonra sözü geçen tek kişi Hasan Ali V.'dir. Tabiri caizse kuş uçmasın derse kuş uçmaz. Çin Mahallesi'yle ilgim yoktur, oradaki durum her gün kayıt altına alınır ve Yaşar beye teslim edilir, benim orayla ilgim yoktur. Üretilen malzemeler pandemiden dolayı yurt içine ve yurt dışına satılmadığı için depolarda duruyordu ama ne kadar olduğunu bilmiyordum. Barut üretimi yapılırken ayrı ayrı odalar vardı barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüm. Üretim için ön işlemlerin başladığı bir buçuk yıl olmuştur. Öncesinde yapılmasına dair bir bilgim yok. Ne kadar olduğunu bilmiyorum bu konuda da herhangi bir şey sorulmadı. Üretilen barutlar yeşil depoda duruyordu. İş güvenliği uzmanı E-devlet üzerinden yapılan başvuru sonrasında Bakanlık tarafından yapılıyor. Yetkili değilse o iş yerinde görev yapamaz. Ama B sınıfı uzmanlar 2023 yılına kadar A sınıfı uzmanlar olarak görev yapabileceği ilgili düzenlemelerde sabittir. Çalışmalarda fazla mal üretme gibi bir talimatım yoktur. Zaten ben güvenlikten ilgilendiğim için bu konuda yetkili değilim. Çin Mahallesi'nde havai fişek laboratuvarı var oralarda misketlerin havai fişeklerin üretimi yapılıyordu. Barut üretimi iki odada vardı, oralarda yapılıyordu. Çin Mahallesi'nde olup olmadığını bilmiyorum. Daha önceden bize denetim olacağını bildiriyorlardı. Çin Mahallesi'nin bilinmesi istenmediği için orası gezilmiyordu" dedi. - SAKARYA

Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi
Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi
Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Fabrika, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi - Son Dakika


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