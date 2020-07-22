Patlama şehidi Manga'nın mezarı memleketinin taşıyla yapılıyor - Son Dakika

Patlama şehidi Manga'nın mezarı memleketinin taşıyla yapılıyor

Şehitler ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı:

"Aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır"

AFYONKARAHİSAR - Sakarya'da meydana gelen patlama şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki mezarı mermerlerle yapılıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'ne defnedilmişti. Manganın mezarı şehitlik ruhuna yakışır bir vaziyette Afyon Mermeriyle yapılıyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehitlikteki çalışma hakkında bilgi vererek, "Ülkemizin birlik ve beraberliği, bayrağımızın dalgalanabilmesi için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şuanda bulunduğumuz yer Afyonkarahisar Hava Şehitliği. Afyonkarahisarımıza son gelen 9 Temmuz 2020 tarihindeki Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama esnasında şehit olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın ebedi istirahatgahının şu anda yapım aşamasındayız. Ustalarımız çalışıyorlar. Bu şehitlikte şuanda 34 şehidimiz yatmakta. Aziz şehidimizin ebedi istirahatgahının yapımı başladı ve inşallah yarın bitecek. Şehitlerimize yakışır bir şekilde şehitliğimizdeki yerini almış olacak" dedi.

Şehitliklere bakım ve tadilat yapılıyor

Bu yıl Afyonkarahisar genelindeki köylerde bulunan 100'e yakın şehitliğin tadilat ve bakımının da yapıldığını belirten Kumartaşlı, "Afyon Hava Şehitliği'nin dışında da 17 ilçemiz ve tüm köylerimizde, hemen hemen her köyümüzde bir şehit mezarımız var. 300'ün üzerinde şehidimiz var Cumhuriyet döneminden bu yana. Bu yıl yaklaşık 100'e yakın derneğimizin müracaatıyla İl Özel İdaresi tarafından mezarlarımız tadilata alındı, bakımı yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 70 tane daha mezarın yapılması için hazırlık yapılıyor" diye konuştu.