Patlama sesi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Patlama sesi, polisi alarma geçirdi

39 dakika önce

Patlama sesi, polisi alarma geçirdiOSMANİYE'de, patlama sesi duyulduğu yönündeki ihbar, polisi alarma geçti.

Patlama sesi, polisi alarma geçirdi

OSMANİYE'de, patlama sesi duyulduğu yönündeki ihbar, polisi alarma geçti. İhbarın geldiği bölgede yapılan incelemede olumsuz bir duruma rastlanmazken, sesin yoldan geçen kamyonun patlayan lastiğinden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Güney Çevre Yolu'nda patlama sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Polisi alarma geçiren ihbar sonrası, zırhlı araçlarla bölgede sesin kaynağı araştırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Sesin, yoldan geçen bir kamyonun patlayan lastiğinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Patlama sesi, polisi alarma geçirdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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