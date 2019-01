Patlama Sonrası Erenler Kaymakamı Karabulut Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Patlama sonrası Erenler Kaymakamı Karabulut olay yerinde inceleme yaptı Erenler Kaymakamı Salih Karabulut: "Patlamanın sebebi, son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte bu toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir"SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nden geçen...

Patlama sonrası Erenler Kaymakamı Karabulut olay yerinde inceleme yaptı

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut: "Patlamanın sebebi, son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte bu toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir"



SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama sonrasında Erenler Kaymakamı Salih Karabulut olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlamanın sebebi, son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte bu toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Ayazçay mevkiinde sabah saat 07.15 sıralarında BOTAŞ'a ait Bozüyük/Adapazarı 36 inç çapındaki doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan nedeniyle patlama yaşandı. Yaşanan patlama sonrasında itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçlar olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Yaşanan patlama büyümeden önlendi.

"Can kaybı yoktur"

Olay yerine gelerek incelemeler yapan Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, patlama hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan - Ankara'ya doğalgaz taşıyan ana şebekede heyelan sonucu patlama oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bütün kamu kuruluşlarını ilgili ve yetkilileri buraya anında intikal ederek olaya müdahil olmuşlardır. Bir vatandaşımızın yazlık diyebileceğimiz evinde yangında can kaybı yoktur. BOTAŞ kuruluşu toprak kaymasına karşın 2018'in Eylül ayında bir çalışma yapmışlar buna rağmen doğal afettir, son günlerde yaşanan yağışlarla bu toprak kaymasının olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

"Yazlık bir boş evdi yanan ev"

Patlama sonrasında çok korktuklarını dile getiren mahalle sakinlerinden İsmail Ermiş ise, "Saat 07.30 civarlarına büyük bir patlama oldu. Biz uçak düştü sandık. Daha sonra baktık uçak değil, daha sonrasında kasırga sandık. Sonrasında gökyüzüne yükselen alevlerin dumanı ile beraber doğalgaz olduğunu anladık. Patlamanın sonrasında alana gittik orada bir evin yandığını gördük. Daha sonrasında kamu kuruluşları ve yetkililer olay yerine geldi. Patlamadan korktuk, deprem sandık. Can kaybı yok ona şükür. Yazlık bir boş evdi yanan ev" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı

Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı