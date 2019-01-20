Son Dakika Haberleri: Patlama Sonrası Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkartıldı

Patlama Sonrası Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkartıldı

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Patlama Sonrası Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkartıldı, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde PKK/PYD terör örgütünce Afrin'de sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Cadde, sokak ve meydanlarda önlem alan yerel polislerle Türk polisleri, araçlarda arama gerçekleştirdi.

Saat 10.19 sıralarında otogar önündeki bir otobüste EYP olduğu değerlendirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

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