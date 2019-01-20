Patlama Sonrası Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkartıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde PKK/PYD terör örgütünce Afrin'de sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Cadde, sokak ve meydanlarda önlem alan yerel polislerle Türk polisleri, araçlarda arama gerçekleştirdi.



Saat 10.19 sıralarında otogar önündeki bir otobüste EYP olduğu değerlendirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı