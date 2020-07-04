Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu - Son Dakika

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu Patlamanın olduğu bölgede çalışmalar gece saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor" Sakarya'nın Hendek ilçesinde...

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu

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Patlamanın olduğu bölgede çalışmalar gece saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu, 22 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Bölgede ise çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Patlama sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu ve 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Koca, Sakarya, Hendek, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu - Son Dakika

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