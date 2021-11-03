Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Pendik'te 09.45 sıralarında tek katlı bir binada yaşanan olayda, iddiaya göre evde yalnız yaşayan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalıştığı esnada tüp sıkışması nedeniyle meydana geldi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE EV ÇÖKTÜ

Feci patlama nedeniyle evde çökme meydana geldi. Evde bulunan Fevzi Tepe patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşmasıyla yaralandı. Patlama sesini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Fevzi Tepe, sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bir kıraathanede hafif çaplı hasar oluştu.

PATLAMAYI ÇAY İÇEREK İZLEDİ

Ekiplerin çöken bina ve çevresinde çalışma yaptığı sırada bir vatandaşın çay içerek olan biteni izlemesi ilginç anlara sahne oldu. Öte yandan patlamanın etkisiyle çöken bina drone ile havadan görüntülendi.