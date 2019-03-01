Patlama Yaralanan Askere Ziyaret
38 dakika önce
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Ankara Polatlı'da yaralanan askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Harran
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
, Ankara Polatlı
'da yaralanan askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 20 Şubat 2019 tarihinde Ankara Polatlı Askeri Kışla içerisinde bulunan mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralanan Harran İlçesi Balkat Mahallesi'nde yaşayan yaralı asker Halil İhsan Yılmaz ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Aileyi ziyaretinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Olayda can kaybının yaşanmaması bizleri mutlu etti. Gerek Halil İhsan Yılmaz kardeşim olsun gerekse de diğer silah arkadaşlarına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
Özyavuz bu talihsiz süreçte her türlü imkanları aileye ve yaralı askere sunmanın görevden ziyade vatan sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
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