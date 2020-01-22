Patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı - Son Dakika

Patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıkları evde meydana gelen patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kadın kurtarılmadı.

Patlamada ağır yaralanan genç kadın kurtarılmadı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıkları evde meydana gelen patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kadın kurtarılmadı.


Nazilli'nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde önceki gece meydana gelen olayda; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Ak'ın (24) birlikte yaşadıkları dubleks evden patlama meydana gelmişti. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Ak ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.


Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Ak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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