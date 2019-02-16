Patlamada Dünyasını Kararttı
1 saat önce
İzmir'de dinamit patlaması sonucu ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybeden 87 yaşındaki Ahmet Soysal, 39 yıldır ailesinin destekleri ile yaşam mücadelesi veriyor.
İzmir
'de dinamit patlaması sonucu ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybeden 87 yaşındaki Ahmet Soysal
, 39 yıldır ailesinin destekleri ile yaşam mücadelesi veriyor. Tokat
'ın Almus
ilçesi Çevreli
Beldesinden 1980 yılında İzmir'e giderek çalışan 4 çocuk babası Ahmet Soysal, dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu meydana gelen olayda ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 39 yıldır memleketi Tokat'ın Almus İlçesine bağlı Çevreli Beldesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı adamı Tokat Valisi Ozan Balcı
ziyaret etti. Vali Balcı, devletin kapısının kendilerine her zaman açık olduğunu ve imkanlar ölçüsünde kendisine yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydetti. Soysal ise yaşam mücadelesini asla kaybetmeden çocukları ve torunlarının desteğiyle tüm engellerin üstesinden gelmeye çalıştığını kaydetti. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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