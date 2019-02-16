Son Dakika Haberleri: Patlamada Dünyasını Kararttı

Patlamada Dünyasını Kararttı

1 saat önce

İzmir'de dinamit patlaması sonucu ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybeden 87 yaşındaki Ahmet Soysal, 39 yıldır ailesinin destekleri ile yaşam mücadelesi veriyor.

Patlamada Dünyasını Kararttı, System.String[]
İzmir'de dinamit patlaması sonucu ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybeden 87 yaşındaki Ahmet Soysal, 39 yıldır ailesinin destekleri ile yaşam mücadelesi veriyor.

Tokat'ın Almus ilçesi Çevreli Beldesinden 1980 yılında İzmir'e giderek çalışan 4 çocuk babası Ahmet Soysal, dinamit kapsüllerinin patlaması sonucu meydana gelen olayda ellerini, gözlerini ve bir bacağını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 39 yıldır memleketi Tokat'ın Almus İlçesine bağlı Çevreli Beldesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı adamı Tokat Valisi Ozan Balcı ziyaret etti. Vali Balcı, devletin kapısının kendilerine her zaman açık olduğunu ve imkanlar ölçüsünde kendisine yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydetti. Soysal ise yaşam mücadelesini asla kaybetmeden çocukları ve torunlarının desteğiyle tüm engellerin üstesinden gelmeye çalıştığını kaydetti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Almus, Tokat, Ahmet Soysal, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patlamada Dünyasını Kararttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]