Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor - Son Dakika

Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor

6 saat önce

Eskişehir'de zemin etüdü yapılırken doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yıkılan binada kiracı olarak dükkan işleten esnaf, toplam zararlarının 200-300 bin lira arasında olduğunu söylediler.

Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor, System.String[]

Eskişehir'de zemin etüdü yapılırken doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yıkılan binada kiracı olarak dükkan işleten esnaf, toplam zararlarının 200-300 bin lira arasında olduğunu söylediler.


Dün öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak'ta bulunan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zemin etüdü çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattının delinmesi sonucu patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından lületaşı sektöründe hizmet veren esnafın bulunduğu bina çökmüş ve 1 kişi de yaralanmıştı. Binada 2 dükkanın olduğu öğrenilirken, dün akşam saatlerinde belediye ekipleri çökme tehlikesi bulunan binayı tamamen yıktı.


Patlamadan bir gün sonra dükkanlarındaki hasarı kontrol etmek için olay yerine gelen esnaf, zararlarının 200-300 bin lira arasında olduğunu söylediler. Ekmek tekneleri yıkılan esnaflar, zararlarının temin edilmesini istiyorlar.


Diğer yandan yıkılan binanın yaklaşık 80 yaşında olduğu öğrenilirken, patlamadan çevrede bulunan binalarında etkilendiği gözlendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, kangalların hışmına uğradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]