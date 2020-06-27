PATLAMADA EVDE UNUTTUĞU MUHABBET KUŞLARINI ALMAYA GELDİ - Son Dakika

Bahçelievler'de sabaha karşı meydana gelen patlamada korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı. Bina sakini Hatice Ağaca, evde unuttuğu muhabbet kuşlarını itfaiyeden istedi. Ekipler evdeki kuşları alarak Ağaca'ya teslim etti.Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamada bina sakinleri korku ve panik yaşadı. Patlamada evinden apar topar çıkan Hatice Ağaca, kuşlarını evde unuttu. Ağaca itfaiye ekiplerinden kuşlarını alması yardım istedi. Ekipleri muhabbet kuşlarını daireden alarak kadına teslim etti. Ağaca, Şimdi aklıma geldi, itfaiyeden rica ettim onlar verdiler. Patlamayla uyandık hiçbir şeyden haberimiz yok. Bayağı bir duman vardı, cam kırıklarına bata çıka çıktık dışarıya. Daha şokundayız, hiçbir şey anlamış değilim vallahi ne olduğuyla ilgili. Sadece kuşlarımı almaya geldim. Beyaz olanın ismi lord, yeşilinin adı nane diyerek yaşadıklarını anlattı.

- İstanbul