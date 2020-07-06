Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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