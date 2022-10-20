Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş - Son Dakika
Üye Girişi

Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

20.10.2022 11:04
Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 42 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Özerkan'ın 1 yıl sonra emekli olup köyüne yerleşme hayali yarım kaldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 42 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Özerkan'ın 1 yıl sonra emekli olup köyüne yerleşme hayali yarım kaldı.

Evli ve iki çocuk babası Özerkan, maden ocağında 2009 yılında açılan sınavla işe başladı.

Daha önce inşaatlarda çalışan Özerkan, 13 yıldır çalıştığı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada emekliliğine 1 yıl kala hayatını kaybetti.

Kardeşi Mustafa Özerkan, AA muhabirine, TTK'de 2009 yılında açılan sınava ağabeyiyle beraber girdiklerini söyledi.

Özerkan, ağabeyinin maden ocağında işe başlamasına çok sevindiğini aktararak, kendisinin ise başarılı olmadığı için doğal gaz tesisatçılığına yöneldiğini kaydetti.

Ağabeyinin 16.00-00.00 vardiyasında çalışması sebebiyle en son bir hafta önce görüştüğünü dile getiren Özerkan, "Dayım yolda duymuş patlama olduğunu. Öyle haberim oldu ve Amasra'ya gittik. Ağabeyim kendi halinde biriydi. Emekli olunca hayvanlara bakacaktı, köyde duracaktı. Emekli olacağı için seviniyordu. 'Emekliliğim gelsin bir gün çalışmam' diyordu. Hayvancılıkla uğraşacaktı. Seviyordu hayvanları. İçine kapanıktı, fazla konuşmazdı." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi Son Dakika | Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti Son Dakika | Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI SORUŞTURMASI; ADLİYEYE ÖRNEKLEME İÇİN MADENCİLERİN EKİPMANLARI GETİRİLDİ AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI SORUŞTURMASI; ADLİYEYE ÖRNEKLEME İÇİN MADENCİLERİN EKİPMANLARI GETİRİLDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası hakkında ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:43 Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 12:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement