Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi memleketine gönderildi
Dua edilmesi Cenaze nakil aracının hareket etmesi Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi, Akyazı ilçesi Çıldırlar köyündeki evinden memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine gönderildi.
Dua edilmesi
Cenaze nakil aracının hareket etmesi Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi, Akyazı ilçesi Çıldırlar köyündeki evinden memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine gönderildi.
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10.07.2020 21:44:34. #1.13#
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