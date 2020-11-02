Patlamada öldüğü sanılan Fatma Mavi, cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında patlama oldu. Medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin A'yla görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

"ÖNCE BOĞDUM SONRA YAKTIM"