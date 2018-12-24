Patlamada Ölen Firma Sahibi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom madenindeki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde bir krom madenindeki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sivas
'a getirildi. Altuntabak Camii'ne getirilen cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında Yıldız'ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:17 Kaynak: İHA
18 Yaşındaki Cinayet Zanlısı Tutuklandı
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı
Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu