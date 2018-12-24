Patlamada Ölen Firma Sahibi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
- Patlamada ölen firma sahibi son yolculuğuna uğurlandı Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom madeninde ki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden patlatma firmasının sahibi Mehmet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
- Patlamada ölen firma sahibi son yolculuğuna uğurlandı Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde bir krom madeninde ki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden patlatma firmasının sahibi Mehmet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
SİVAS - Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom madenindeki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sivas
'a getirildi. Altuntabak Camii'ne getirilen cenaze öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında Yıldız'ın sevenleri göz yaşlarına boğuldu. Yıldız'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:24 Kaynak: İHA
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